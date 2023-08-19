Недавний опрос выявил серьезные разногласия в немецком обществе по поводу поставок крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом сообщает издание “Diye Zeit” по результатам опроса немецкого издания ARD.

Согласно результатам опроса, 52 процента респондентов из Германии выступили против поставки этих ракет в территории Украины. За перевод высказались 36% опрошенных, а 12% затруднились определиться со своей позицией. Таким образом, общественное мнение разделилось.

Однако интересно, что результаты опроса выявили определенные региональные различия во мнении немцев. Так, наибольшее противодействие поставкам ракет Taurus было обнаружено в Восточной Германии, где против инициативы выступили 70 процентов респондентов.