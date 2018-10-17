Немецкая компания открыла завод строительных смесей в Краснодаре

Завод по изготовлению строительных смесей — уже четвертый по счету в России. Запустили линию вице-губернатор региона Василий Швец и глава Краснодара Евгений Первышов.

Вместе с представителями немецкой компании они осмотрели производство и отметили, что готовы оказывать поддержку новому партнеру.

«Предприятия с немецким уставным капиталом очень охотно и очень результативно реализуют свои инвестиционные проекты и в Краснодаре, и в Краснодарском крае. Конечно, для нас с одной стороны почетно, с другой стороны ответственно. Констатирую тот факт, что немецкому бизнесу очень комфортно в нашем крае», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

«Конечно, нам нужно было понимать требования российских клиентов и их критерии к нашей работе. И мы понимали, что иметь представительство только в Москве недостаточно. Когда мы собирались строить завод, то знали, что Краснодарский край — очень важный регион России. То, что мы построили здесь завод, — это еще одно тому подтверждение», — сказал глава BASF в России и СНГ Кристоф Реринг.

На новом заводе будут производить смеси, которые меняют свойства бетона — делают его более морозостойким или пористым. Специально для юга России химики компании разработали новые рецептуры добавок. Они улучшат пластичность бетонной смеси, при этом прочность сохранится.

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