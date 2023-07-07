Немецкая разведка подслушала переговоры Пригожина и Лукашенко в день восстания

Об этом сообщается в расследовании журналистов медиагруппы ARD.

Представитель немецкой разведки заявил, что агентство публично не комментирует вопросы связанных с результатами разведки.

После восстания Пригожина немецкие политики подвергли критике немецкую разведку. Потому что, по официальной информации, разведка сообщила правительству Германии о событиях в России только 24 июня, когда наемники направлялись в Москву.

Канцлер Германии Олаф Шольц после восстания немецкие спецслужбы были не так хорошо осведомлены о готовящемся восстании Пригожина, как разведка США.