Немецкие депутаты почтили память советских солдат в Апшеронске

Они возложили цветы к мемориалу. Делегацию возглавил чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич. Он отметил, что у себя на родине немцы бережно ухаживают за захоронениями бойцов Красной Армии.

«Среди того покоя, которым проникнуто это место, лишь с трудом можно себе представить ужасы войны на Кавказе летом 1942-го и осенью 1943-го. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память как германских солдат, упокоившихся здесь, так и солдат советских вооруженных сил, отдавших жизнь в этих боях, а также других жертв войны и тирании», — сказал Рюдигер фон Фрич.

Кубанские поисковики передали родственникам останки немецких солдат, которые обнаружили на местах кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Личности некоторых удалось установить по жетонам или значкам.

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