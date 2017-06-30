Немецкие футболисты поблагодарили Сочи за прием

К положительной оценке олимпийской столицы тренера Йоахима Лева присоединились и его подопечные.

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер жалеет, что приходится покидать Сочи, но уверяет, что на результате финального матча это не скажется.

«Германию в финале Кубка конфедераций ждет тяжелый матч. Мы уже играли с Чили, было непросто. Жаль, что покидаем Сочи», — сказал Гинтер.

Все понравилось в Краснодарском крае и нападающему чемпионов мира, одному из лучших игроков этого Кубка конфедераций Тимо Вернеру, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

«Хотелось бы сказать спасибо Сочи. Жаль покидать город, который принес нам три победы и удовольствие», — заявил Вернер.

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