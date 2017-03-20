style=»width: 100%;»> Немецкий сыр сожгли в печи

На рынке в станице Кущевской в продаже находился санкционный сыр. Почти четыре килограмма продукции из Германии реализовывали без товарно-сопроводительных документов. Более того, сыр немецкого происхождения попадает в список запрещенных товаров для распространения на территории России.

В связи с этим продукцию изъяли из продажи и сожгли в печи крематория станицы Кущевской, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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