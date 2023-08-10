Немецкий чиновник оказался российским шпионом

Германия В западном городе Кобленце задержан гражданин Германии по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Генеральная прокуратура этой страны.

В сообщении говорится, что ордер на арест был выдан 27 июля 2023, 9 августа 2023. Федеральное уголовное управление Германии арестовало мужчину и провело обыски в его квартире и на рабочем месте. ', является сотрудником Федерального управления информационных технологий и приложений.

Генеральная прокуратура утверждает, что с мая 2023 года неоднократно обращался в Генеральное консульство России в Бонне и посольство России в Берлине и «предлагал сотрудничество».

«При этом один раз предоставил информацию, полученную в ходе его профессиональной деятельности с целью последующей передачи российской разведке”, — заявили в немецком агентстве.