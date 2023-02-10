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Немецкий журналист Томас Рёпер оценил влияние новых данных по подрыву «Северного потока» на расследование

auladin 10.02.2023 Экономика

Немецкий журналист Томас Рёпер оценил влияние новых данных по подрыву «Северного потока» на расследование

Немецкое общество просто не заметило эту новость

Немецкий журналист Томас Рёпер считает, что новая информация о подрыве «Северного потока» американцами никак не повлияет ни на общественное мнение на Западе, ни на следствие, к которому, кстати, почему-то не допускают россиян. 

В интервью «Блокноту» он заявил, что немецкое общество просто не заметило новость о расследовании американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопровода спецслужбами США.

По его словам, эта информация намеренно замалчивается немецким правительством, официальная пропаганда ссылается на то, что эти доказательства якобы несостоятельны. Хотя, к примеру, любой слух по теме MH17 на том же Западе становился весомым поводом для проверки и очередного обвинения России. Однако, как мы видим, это работает только в одну сторону.

К слову, сегодня правительство ФРГ впервые прокомментировало расследование Херша по «Северным потокам». В кабмине ожидаемо заявили, что у них нет данных, подтверждающих его информацию. Чего еще ждать от страны, находящейся в колониальной зависимости от США. Трудно представить ситуацию, в которой Германия проявила бы признаки независимой политики. Чуда не произошло и в этот раз.

Немецкий журналист Томас Рёпер оценил влияние новых данных по подрыву «Северного потока» на расследование

8 февраля американский публицист Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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