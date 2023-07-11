Необходимо наращивать производство продукции, способной конкурировать на мировом рынке – Президент

<img src="/wp-content/uploads/2023/07/a7e69e07cd0712578932220a37ac8aa3.jpg" title="Необходимо увеличить производство продукции, способной конкурировать на мировом рынке – Президент" alt="Увеличить производство продукции, способной конкурировать на мировом рынке. «Необходимо увеличивать, – Президент», – отметил он, что система логистики становится все более сложной.

В такой сложной и опасной ситуации нам необходимо создать сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, создать достойные условия для нашего народа, и увидеть производство продукции, которая может конкурировать на мировом рынке.

Для этого нужны новые технологии, современные производственные мощности, квалифицированные специалисты. Конечно, только и только за счет инвестиций”, – сказал Президент.

Однако было показано, что нынешнее положение дел не соответствует поставленным великим целям, и нельзя сказать, что все министры, губернаторы и сетевые руководители понимают те великие перемены, которые ждут наш народ для.