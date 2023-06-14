Необходимо подготовить гарантии безопасности для Украины – Олаф Шолс

«Не может быть и речи о замораживании войны и узаконивании агрессивного нападения России», — заявила канцлер Германии в интервью DW.

«Российский президент явно хочет соседа поглощать территории: у него есть такой план по Украине, и это также его план по Беларуси», — добавил Олаф Шолс.

«Поэтому нам нужна четкая коммуникация о гарантиях безопасности. «Мы будем поддерживать столько, сколько требует время, и мы не пойдем на мир, установленный на условиях России. Россия должна вывести свои войска с территории Украины”, – заключил канцлер.