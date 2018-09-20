Необходимость частных инвестиций для развития цифровой образовательной среды

Одной из основных тем, которые обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме, была необходимость активного развития цифровой образовательной среды в школах страны.

По словам управляющего директора АО «Издательство Просвещение» Михаила Кожевникова, вопрос цифровых технологий и работы с информацией в контексте школьного образования — не просто одно из новых направлений, но необходимость. Если дети своевременно не научатся сортировать, структурировать и правильно использовать получаемые данные из гигантского потока информации, в будущем может возникнуть настоящая экологическая катастрофа в сфере тела и души. По статистике, 98% российских школьников являются активными пользователями Всемирной сети, поэтому вопрос создания современной цифровой среды стоит остро, как никогда.

К сожалению, нынешнее состояние школьной инфраструктуры и уровень подготовки педагогического состава не может в полной мере обеспечить решение насущных проблем в сфере экономики и общества. Цифровые технологии активно развиваются, мир стремительно переходит к модели экономики, работающей на основе обмена огромного количества цифровых данных. Это говорит о том, что процесс перевода школ в цифровой формат — безотлагательный процесс.

Кроме того, специалисты полагают, что активная интеграция цифровых технологий в образовательный процесс послужит дополнительным стимулом для школьников к обучению, так как современные ученики в достаточной мере владеют основными навыками эксплуатации цифровых гаджетов и интерактивных устройств.

Для того, чтобы разработанные в данной сфере проекты могли воплотиться в жизнь, по мнению руководства издательства, необходимо привлечение частных инвестиций. Госбюджет не в состоянии справиться с поставленными задачами по реализации масштабных программ в сфере модернизации образовательного процесса. Предложенные модели финансирования включают два варианта: разработку и продажу государству цифровых продуктов с оплатой «в рассрочку», а также разработка продукта инвестором с последующей передачей учебному заведению. Для частных инвестиций второй вариант более приемлем, так как модель является сервисной.

Одним из масштабных проектов, предложенных издательством «Просвещение» и ожидающих инвестиций, является «Цифровая школа» — комплексная программа, позволяющая значительно повысить уровень среднего образования в стране.