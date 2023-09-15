Неожиданная перемена в правительстве Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду провел кадровые перестановки в своем кабинете министров, впервые в истории страны назначив пять женщин-министров. При этом премьер-министр планирует в ближайшее время распустить нижнюю палату парламента страны, сообщает Kyodo.>

Из 19 министров поменялось 11. Ёко Камикава, бывший министр юстиции и опытный законодатель, была назначена министром иностранных дел.

Министр финансов Сюничи Судзуки, главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Масуно и министр промышленности Ясутоши Нисимура остались на своих местах. Масуно и Нисимура известны своими консервативными политическими взглядами.

Общественная поддержка политики кабинета министров снижается, отчасти из-за общественного недовольства ростом цен и отсутствием повышения заработной платы.

В Японии Министр цифрового развития, выпускник Джорджтаунского университета и бывший министр иностранных дел Таро Коно также сохранил свой пост.

Минору Кихара был назначен министром обороны. В число других новых членов кабинета входят министр здравоохранения Кейдзо Такеми, министр регионального развития Синако Сучия и министр сельского хозяйства Ичиро Мияшита.

Кисида, возглавляющий ЛДП, также сменил руководство правящей партии в среду.