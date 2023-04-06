Непал стремится улучшить свой статус в ШОС

Непал вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) намерена повысить свой статус в организации, став полноправным членом, этот вопрос будет поднят на саммите организации, который пройдет в Индии. Об этом РИА Новости сообщил посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.

В 2015 году Непал получил статус партнера по диалогу ШОС.

“Мы по-прежнему полностью привержены ШОС, стремясь стать ее членом, мы обязательно постараемся представить наш статус ШОС на встрече ШОС в Индии. Мы поговорим об этом с лидерами Китая и Индии, потому что они наши ближайшие соседи», — сказал Туладхар.

По его словам, в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так что будем надеяться, что подвижки в этом вопросе будут, добавил он, заявив на саммите, что можно будет продвинуться по статусу. По его словам, непальская сторона уже работает над заявкой на членство в ШОС, “некоторые обсуждения уже проходят, но более подробная информация будет ясна до следующей встречи в Индии”.