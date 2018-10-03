Непогода на Кубани продержится до 7 октября

В крае ожидаются усиление ветра, ливни с грозами и градом. В течение суток 3 октября сохраняется экстренное штормовое предупреждение.

«Погода сейчас определяется влиянием черноморского циклона. Дожди будут продолжаться в течение 3 и 4 октября. При этом на территорию края будет поступать холод, поэтому вместе с дождями придет и похолодание», — сообщил руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Град 1 октября побил машины в поселке Афипском и Краснодаре. За изменениями погоды сейчас следят энергетики. В полной готовности находятся ремонтные бригады, спецтехника, резервные источники питания. Население предупреждают: если на пути лежит оборванный провод, подходить к нему ближе, чем на 8 м, опасно.

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