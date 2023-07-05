Непредоставление сведений о конкуренции в уполномоченный государственный орган влечет наложение штрафа в размере около 7 млн ​​сумов.

Закон «О конкуренции» принят в новой редакции. Согласно ему, граждане могут быть оштрафованы от 3-кратного до 10-кратного размера БГМ, то есть от 990 тысяч сумов, за непредоставление информации в компетентный государственный орган в сфере конкуренции либо за ее несвоевременное предоставление, либо за заведомо предоставление ему недостоверной информации влечет штраф в размере до 3 миллионов 300 тысяч сумов, а на должностных лиц от 10 до 20 раз, то есть от 3 миллионов 300 тысяч до 6 миллионов 600 тысяч сумов.

Для справки, граждане ранее были оштрафованы до 3-кратного размера МРОТ, а должностные лица – до 5-кратного.