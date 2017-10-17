Несчастных случаев на железных дорогах Кубани стало меньше на 14%

Уровень детского травматизма снизился на 75%. Такие данные озвучили в пресс-службе СКЖД.

В 2016 году на рельсах погибли шестеро несовершеннолетних. В этом году только один ребенок попал под колеса поезда. Специалисты называют несколько самых распространенных причин несчастных случаев на рельсах. Подростки стремятся исследовать запретные зоны вокзалов, ходят в наушниках и не слышат составы. Зачастую нарушители перебегают пути в неположенных местах.

Сократить число ЧП помогают совместные рейды работников железной дороги и полицейских. В школах проводят профилактические занятия, ученикам устраивают экскурсии на вокзалы и в депо, чтобы объяснить правила безопасности на практике.

Помогает снизить травматизм на рельсах также новая система видеонаблюдения «Ураган». Круглые сутки две камеры следят за одним из самых опасных переездов возле поселка Южного в Динском районе. Информация о нарушениях поступает в краевой центр МВД.

В регионе планируют установить еще четыре таких комплекса.

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