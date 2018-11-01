Нескольких пострадавших при ЧП в Керчи переведут из больниц Кубани в Керчь

По данным Министерства здравоохранения Крыма, их переведут в Керченскую городскую больницу № 1 для продолжения лечения.

По данным ведомства, в больницах Крыма на стационарном лечении находятся 16 человек, которые пострадали во время стрельбы и взрывов в керченском колледже 17 октября.

В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6 проходят лечение два человека в состоянии легкой и средней степени тяжести, в республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко — один пострадавший в удовлетворительном состоянии. В республиканской детской клинической больнице — шесть человек с травмами легкой степени тяжести, в психиатрической больнице № 5 лечение проходит один пациент.

В Керченской горбольнице № 1 находятся двое взрослых в состоянии средней степени тяжести и трое детей с травмами легкой и средней степени тяжести. В Керченской городской детской больнице — один подросток в удовлетворительном состоянии, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба. Число погибших — 21, пострадавших — более 70. Пострадали девять жителей Кубани, один погиб.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

В Крыму прошел трехдневный траур по погибшим. В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура.

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ЧП в колледже в Керчи

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