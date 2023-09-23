Нетаньяху: Израиль и Саудовская Аравия близки к миру

“Израиль и Саудовская Аравия приближаются к нормализации отношений, и это станет большим шагом, который откроет новую эру мира и процветания в регионе”, – заявил Нетаньяху.

Нетаньяху напомнил, что в 2020 году его страна смогла прийти к компромиссу с четырьмя арабскими странами – Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Суданом – одновременно при посредничестве США.

Эти соглашения известны как «Авраамовы соглашения», несомненно, стали предвестниками новой эры мира. Но я уверен, что мы находимся на пороге еще большего достижения – исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией. «Такой мир будет во многом способствовать окончанию арабо-израильского конфликта, побудит другие арабские страны нормализовать отношения с Израилем, укрепит перспективы мира с палестинцами и будет способствовать широкому примирению между иудаизмом и исламом, Иерусалимом и Меккой. “, – сказал Нетаньяху.