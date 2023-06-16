Нетаньяху: Израиль выразил протест России

“Израиль заявил русским Правительство Украины выразило неудовольствие военным сотрудничеством между ним и Ираном во время войны и выразило обеспокоенность тем, что Москва предоставит Тегерану передовые системы вооружений», — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что с правительством России» ведется диалог, в ходе которого две страны честно и открыто обсудят ситуацию. Премьер-министр Израиля также добавил, что у обеих сторон есть претензии друг к другу: россиян беспокоит увеличение помощи Израиля Украине, а Израиль — расширение сотрудничества между Россией и Ираном.

“” Мы не знаем, в какой валюте Россия платит иранцам за военную помощь», — добавил Нетаньяху.