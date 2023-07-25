Нетаньяху отменил поездку в Турцию и на Кипр

Говорят, что сейчас канцелярия премьер-министра ведет переговоры о переносе поездок на сентябрь.

Будет воскресенье, Хаси Нетаньяху перенес операцию, связанную с установкой кардиостимулятора. Теперь ему необходимо несколько недель находиться под наблюдением специалистов. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Топаз Лук.

“Глава правительства находится под наблюдением, запланированные ранее визиты будут отложены”, – сообщила “Джерузалем пост” со ссылкой на его слова.

16 июля газета “Едиот Ахронот” сообщила, что 73-летний Нетаньяху был доставлен в кардиологическое отделение больницы Тель ха-Шомер больницы Шиба.

Напоминание по плану он должен был посетить Кипр 27 июля и Турцию 28 июля.