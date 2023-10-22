Нетаньяху предупредил группировку “Хезболла”

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Он предупредил ливанскую группу “Хезболла” последствия открытия второго фронта в войне с Израилем, заявив, что это приведет к возмездию Израиля в «разрушительных» масштабах: «Сейчас мы не знаем, решит ли Хезболла перейти к полномасштабной войне». Нетаньяху, этот конфликт является «вопросом жизни и смерти» для Израиля:

«Если «Хезболла» решит начать войну, она повторит Вторую Ливанскую войну [конфликт Израиля с Ливаном в 2006 году]. Они сделают самая большая ошибка в их жизни. Нападем на них с силой, которую мы не можем себе представить. Мы сделаем, и последствия будут катастрофическими как для них, так и для Ливана”, – сказал он.