Netflix покажет российский сериал «Хождение по мукам»

Сумма сделки не называется.

Компания Netflix приобрела права на показ 12-серийного российского сериала «Хождение по мукам» режиссера Константина Худякова.

Продюсер сериала Тимур Вайнштейн отметил, что «важен тот факт, что Netflix впервые приобрел именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью».

Экранизацию романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» приурочили к 100-летию Октябрьской революции, ее премьера состоялась год назад в Каннах в рамках MIPCOM. В сериале сыграли актеры Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Антон Шагин, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Александр Яценко и другие.

Проект приобрел греческий телеканал ERT3. Также на данный момент ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала более чем в десяти странах, сообщает ТАСС.

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