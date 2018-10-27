Нетрезвый пассажир поезда Адлер — Иркутск плеснул кипятком в лицо проводнику

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, информацию о нетрезвом мужчине, который спровоцировал конфликт с проводниками поезда, получили от работников железной дороги.

«Установлено, что в пути один из пассажиров сначала употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение девушке-проводнице. На замечание о вызывающем поведении и просьбу другого проводника проследовать на свое место мужчина ответил агрессией и грубой нецензурной бранью. Затем он выплеснул кипяток в лицо проводнику», — рассказала Волк.

Пострадавший получил термические ожоги первой и второй степени, ему оказали медицинскую помощь.

Полицейские задержали подозреваемого на станции Иланской в Красноярском крае. Возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает «РИА Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник