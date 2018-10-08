New York Post: бизнесмен Дерипаска лишился двух домов в США

Речь идет об особняках в Вашингтоне и Нью-Йорке.

По данным New York Post, власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке.

По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с Дерипаской переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы они не оказались под санкциями.

Издание отмечает, что дом на Манхэттене в Нью-Йорке Дерипаска купил в 2008 году за 42,5 млн долларов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бизнесмен Олег Дерипаска в апреле попал в санкционный список США. Власти страны заявили, что приняли такое решение в отношении России за «совокупность злонамеренной деятельности в мире». США предложили Дерипаске отказаться от «Группы ГАЗ» в обмен на снятие санкций.

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