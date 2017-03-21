New York Post: в Бруклине задержали россиянку за убийство краснодарки

Газета New York Post 20 марта сообщила о задержании в нью-йоркском районе Бруклин 41-летней Виктории Насыровой.

Она находилась в розыске по линии Интерпола с 2015 года по подозрению в убийстве в октябре 2014 года в Краснодаре 54-летней Аллы Алексеенко и хищении крупной суммы денег. Согласно документам, поданным в иммиграционный суд США, Виктория Насырова сначала перебралась в Мексику, а оттуда — в Нью-Йорк, причем использовала для иммиграции подложные документы. С ноября 2014 года она жила в Бруклине. В начале марта 2017 года ее разыскал действовавший в интересах родственников погибшей Аллы Алексеенко нью-йоркский частный детектив Герман Уэйсберг. Он использовал информацию о Насыровой, появившуюся в социальной сети Facebook.

«Я рад, что мне и моим помощникам удалось помочь правоохранительным органам и положить конец этой истории, которая представляла собой насмешку над правосудием», — заявил детектив в интервью NY Post.

Он пояснил, что сумел найти подозреваемую, изучая те места, где она делала фотографии, размещавшиеся в Facebook, а затем направлял туда своих сотрудников для наблюдения и в конце концов сумел составить схему ее передвижений по городу.

При этом в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что пока не располагают данными об аресте обвиняемой в убийстве россиянки.

«В соответствии с международной конвенцией, у американской стороны есть 72 часа на то, чтобы сообщить о задержании. Генконсульство в Нью-Йорке взяло ситуацию на контроль», — цитирует ТАСС источник в генконсульстве РФ.

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