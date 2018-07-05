Независимый топливный союз заявил о клевете в отчетах о недоливах бензина

05 июля в 08:57

В то же время НТЗ признает, что такая проблема существует.

Но она не настолько распространена, как пытаются показать ее представители Федерации автовладельцев России. Сейчас решается вопрос о подаче иска о клевете против ФАР.

Независимый топливный обратил внимание на «два ключевых момента» относительно методологии исследования, которые, по ее мнению, ставят под сомнение выводы ФАР. В частности, НТЗ показалась сомнительной методика «тайного покупателя», при которой бензин сначала наливали в пластиковую канистру в багажнике, а затем переливали в мерное устройство.

Ненадежными также считают выборку и выводы исследования. В НТЗ считают, что делать выводы обо всей общей совокупности — 25 тыс. АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах России «по меньшей мере непрофессионально», сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАР представила результаты своего исследования 4 июля. В выводах говорилось, что около 76% российских автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо при заправке автомобилей бензином. Максимальный процент недолива зафиксировали на АЗС в Краснодарском крае.

Роскачество и Росстандарт проверят АЗС после сообщений о недоливе бензина.

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