Анастасия Блинова написала заявление в Прикубанский районный суд Краснодара.

Девушка потеряла зрение в подростковом возрасте. Сейчас она передвигается по городу с лабрадором.

В управлении соцзащиты Карасунского округа подтвердили право жителей с инвалидностью на проезд в общественном транспорте с собакой-поводырем. При этом в ведомстве отметили, что не могут привлекать к ответственности водителей, нарушивших права инвалидов.

«Недавно отправила заявление в суд с просьбой привлечь к административной ответственности водителя, не пустившего в автобус, и, соответственно, перевозчика, поскольку его это также касается. Далее буду подавать исковое заявление, чтобы мне возместили моральный ущерб», — рассказала Блинова.

В краевом министерстве транспорта ей сообщили, что провели служебное расследование, по итогам которого направили перевозчику обращение о принятии мер.

Анастасия Блинова намерена настаивать на возмещении морального вреда. Девушка также отметила, что у нее не раз требовали оплатить проезд собаки, сообщает телеканал «360».

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