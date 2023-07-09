NHK: Открытие офиса НАТО в Японии становится все труднее из-за позиции Франции

Открытие представительства НАТО в Японии усложняется из-за позиции Франции. Об этом говорилось в эфире телеканала NHK.

Об этом сообщает телеканал со слов неназванного представителя Елисейского дворца.

Представитель сообщил журналистам 7 июля, что зона деятельности альянса — Североатлантический регион, в связи с чем Париж не одобряет открытие офиса. Он также добавил, что Эммануэль Макрон четко раскрыл эту позицию генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Открытие представительства альянса в Японии требует единогласного одобрения всех членов НАТО, сообщает NHK.