Ни один из открытых водоемов Краснодара не прошел проверку на безопасность

Санитарные врачи изучили 36 проб из разных мест реки Кубань и очистных сооружений. Все образцы подвергли комплексному анализу.

«Все исследованные пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил и норм гигиенических требований к охране поверхностных вод, за исключением микробиологических показателей. Они превышают установленные гигиенические нормативы, купаться в водоемах в акватории реки Кубань по-прежнему запрещено», — пояснила и. о. начальника управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Эльвира Голубина.

Тем, кто нарушит запрет, полицейские выпишут административный протокол. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что дело вовсе не в сумме штрафа, а в заботе о своем здоровье.

Ведомство продолжит следить за состоянием воды до сентября. Образцы будут брать каждые десять дней. Результаты исследований публикуются на официальном сайте краевого управления.

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