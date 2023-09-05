Нидерланды назначили нового временного министра иностранных дел

Нидерланды Временным министром иностранных дел страны, исполняющим обязанности министра строительства и территориального планирования, а также министром внутренних и королевских дел назначен Ханке Бройнс Слоот, исполняющий обязанности министра королевских дел. Изменения вступят в силу 5 сентября.

Напоминаем, что бывший временный министр Вопке Хукстра был назначен на должность еврокомиссара вместо бывшего первого заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который покинул пост министра иностранных дел Нидерландов. Европейские политики возглавляют коалицию левых партий в Нидерландах. Как и Тиммерманс, Хукстра будет отвечать за политику в области изменения климата.