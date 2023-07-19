Нидерланды сняли ограничения на экспорт продукции военного назначения в Турцию

Нидерланды объявили о снятии ограничений на экспорт ряда оборудования для нужд оборонной промышленности в Турцию.

Министерства иностранных дел, обороны и экономики Нидерландов ввели ограничения на экспорт оборудования оборонной промышленности в Турцию. выпустили совместное заявление о снятии ограничений.

В совместном тексте трех министерств сообщается о мерах, принимаемых правительством Нидерландов по контролю над экспортом вооружений . Согласно этому документу, эти меры должны способствовать укреплению сотрудничества в сфере обороны в Европе.

В тексте заявления говорится, что правительство Нидерландов хочет укрепить сотрудничество в сфере обороны в Европе и призывает участие Нидерландов в этих проектах. В заявлении отмечается необходимость создания честной конкуренции в Европе.

Экономическая жизнеспособность и инновационная мощь оборонного сектора Нидерландов в значительной степени зависят от экспорта, при этом более половины (54%) оборота сектора приходится на экспорта.

«В связи с этим решение об ограничении экспорта оборудования для оборонной промышленности, действующее в отношении Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии, будет немедленно отменено», — говорится в сообщении. .в документе.