Нигерия Лидеры оппозиции, чьи иски об аннулировании результатов президентских выборов были отклонены в среду специальным судом, заявили, что не согласны с приговором и подадут апелляцию в Верховный суд страны.

По данным издания “Атику” Абубакар и Питер Оби, проигравшие выборы в феврале, умерли, поскольку считают, что было много нарушений закона и объявили, что продолжат судебные разбирательства по отмене предыдущего голосования. Их адвокаты заявили, что подадут апелляцию в Верховный суд. На это им дадут 60 дней.

Следует отметить, что в среду Специальный избирательный суд Нигерии отклонил иски Абубакара и Оби об аннулировании результатов президентских выборов, на которых победил нынешний глава Нигерии. штат Бола Тинубу. Председатель суда Харуна Цаммани заявил, что они не могут предоставить достоверных доказательств в поддержку своей позиции о незаконности президентских выборов.