Никаких уступок в процессе приема новых членов в Евросоюз не будет

Все решения по поводу приема новых стран в Евросоюз будут приниматься только на основе их работы.

Глава ЕС Об этом Еврокомиссия (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в Гранаде, сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам неофициального саммита союза.

“Процесс принятия новых членов осуществляется только исходя из проделанной кандидатами работы и их членского уровня, никаких привилегий не будет. В начале ноября Еврокомиссия представит подробный отчет об уровне готовности к членству. Он будет рассмотрен на саммите в декабре”, – сказал фон дер Ляйен.