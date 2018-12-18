Николай Басков и Дмитрий Маликов заложили именные звезды в Краснодаре

Имена артистов появились на Аллее славы в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Кубани.

На встречу со знаменитыми певцами пришли сотни зрителей и поклонников их творчества. Николай Басков и Дмитрий Маликов раздавали автографы, делали селфи с посетителями, поздравляли всех с наступающим Новым годом и исполняли песни из своего репертуара.

Именные звезды на Аллее славы в Краснодаре в разные годы заложили актер Стивен Сигал, фигурист Евгений Плющенко, дрессировщики братья Запашные и другие знаменистости.

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