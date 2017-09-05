Николай Басков принял участие в гашении открыток в честь «Новой волны» в Сочи

Штемпели с фиксированными датами с 5 до 14 сентября на карточках также проставляли глава города Анатолий Пахомов и организатор конкурса Александр Румянцев.

Каждый из молодых исполнителей и гостей написал приветствия своим близким и опустил карточки в почтовый ящик для отправки по всему миру. Николай Басков признался, что свою открытку подписал главе государства Владимиру Путину, который 7 октября отметит 65-летие.

Маркированная карточка поступит в сочинский почтамт 6 сентября. Поставить оттиск особого штемпеля на открытках сможет любой желающий с 6 по 14 сентября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки пройдет с 8 по 14 сентября в Олимпийском парке. На фестивале выступят 14 конкурсантов. Конкурс решили провести в Олимпийском парке.

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