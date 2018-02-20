Николай Долуда провел пресс-конференцию в Краснодаре

Подготовительную работу для создания Всероссийского казачьего общества необходимо завершить к ноябрю.

О решениях, принятых в Москве, рассказал журналистам атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Большой круг российского казачества прошел в храме Христа Спасителя. В столицу съехались больше 1,5 тыс. казаков из 80 регионов страны. Кубань представляла делегация более чем из 200 человек. В Москве обсудили взаимоотношения с государством и взаимодействие с православной церковью, а главное, развитие казачества.

«Очень многие увидели, на каком уровне идет развитие Кубанского казачьего войска. Создание Всероссийского реестрового казачьего войска, имея во главе атамана, даст возможность равномерного развития всех реестровых казачьих войск России», — отметил Николай Долуда.

Сегодня кубанские казаки — пример для многих, считает атаман. Они охраняют школы, помогают следить за общественным порядком и патрулировать улицы. Почетный караул Кубанского казачьего войска является единственным в своем роде. Он постоянно участвует в крупных событиях, в том числе и международного уровня.

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