Николай Гриценко проголосовал сразу после открытия избирательных участков

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» традиционно голосует рано утром.

Николай Гриценко всегда отмечает настроение избирателей на своем участке. День выборов президента России не стал исключением.

«Мы голосуем за свое будущее. Выборы президента проводятся один раз в шесть лет. Это знаменательное событие для каждого человека. Очень приятно было увидеть у людей хорошее настроение», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Сделать свой выбор еще есть время. Избирательные участки открыты до 20:00. Затем начнется подсчет голосов.

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