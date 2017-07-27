Николай Патрушев пригласил представителя Китая на конференцию в Сочи

Секретарь Совбеза РФ отметил, что у него с Мэн Цзяньчжу установился доверительный диалог, что позволяет сторонам откровенно делиться своими оценками ситуации.

«Пользуясь случаем, приглашаю китайскую сторону принять участие в очередной международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в конце апреля следующего года в Сочи», — сказал Патрушев.

Член Политбюро, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Мэн Цзяньчжу подчеркнул, что главы государств России и Китая придают большое значение взаимодействию двух стран в сфере безопасности.

Cтороны обсудили совместную работу по борьбе с преступностью, наркотрафиком и терроризмом, а также межведомственное сотрудничество по линии МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и Федеральной службы по финансовому мониторингу, сообщает ТАСС.

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