Николай Долуда наградил журналистов кубанских СМИ

Журналисты, фотографы и руководители средств массовой информации Краснодарского края в декабре получили награды от атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

Сотни публикаций в газетах, радиоэфиры и телевизионные сюжеты в 2016 году были посвящены работе Кубанского казачьего войска. Были награждены и сотрудники телеканала «Кубань 24».

Николай Долуда отметил весомый вклад «Кубань 24» в развитие казачества и поблагодарил за освещение деятельности войска. СМИ помогают жителям края узнать больше об истории и службе кубанских казаков, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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