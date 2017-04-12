Николай Долуда призвал усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Поручение усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков дал заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда. В апреле он провел первое в этом году заседание антинаркотической комиссии.

По оценкам специалистов, сейчас на Кубани масштабы распространения и употребления запрещенных веществ снижаются. Связанных с этим преступлений тоже становится меньше. Однако ситуация все еще напряженная и расслабляться рано, отметил Николай Долуда. Одна из проблем — вовлечение в торговлю наркотиками молодежи.

«Осуждено 1,8 тыс. человек в возрасте до 30 лет. Это же страшная цифра, из них 600 молодых людей — впервые. Люди не знают, особенно молодежь не знает. Да что там, перенес пакетик из одного конца города в другой. Они не понимают, что за этот пакетик можно получить 20 лет тюрьмы», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Для более эффективной борьбы с наркотиками необходимо объединить усилия, министерствам образования и здравоохранения региона совместно проводить профилактику среди молодежи. Рассказывать не только о вреде употребления запрещенных веществ, но и о последствиях их сбыта. К такой работе нужно привлечь также волонтеров, СМИ и казачество, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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