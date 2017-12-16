Николая Горового наградили медалью к 80-летию образования Краснодарского края

Председателю Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества» 15 декабря исполнилось 80 лет.

С праздником его поздравил заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Петр Халанский.

Юбиляру вручили памятную медаль к 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию со дня освоения казаками кубанских земель, а также приветственный адрес от губернатора Вениамина Кондратьева.

В нем глава региона подчеркнул, что трудовая биография Николая Горового — зеркало экономической и общественно-политической истории края и страны за последние 50 лет. Также он отметил большую работу организации «Герои Отечества».

«Сегодня это одно из деятельных общественных объединений края по сохранению трудовых и нравственных традиций среди жителей Кубани», — говорится в адресе.

Николай Горовой возглавляет общественную организацию с 2004 года. Его заслуги отмечены высокими наградами и званиями, такими как Герой Социалистического труда, Герой труда Кубани, заслуженный работник сельского хозяйства РФ и Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник