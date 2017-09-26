Нижегородская епархия окажет помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП на Кубани

В ближайшее время представитель Нижегородской митрополии отправится в Краснодарский край.

«Сейчас решается вопрос, какая помощь будет оказана. Все паломники — участники этой поездки были застрахованы. Безусловно, мы никого не бросим, и помощь будет оказана в полном объеме», — сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Там уточнили, что поездка паломников была оформлена, как предусмотрено законодательством. Автобус был оборудован всеми необходимыми средствами: тахографом, ГЛОНАСС, передает ТАСС.

По данным на сайте паломнического центра Нижегородской епархии, с 16 по 27 сентября был организован паломнический тур в Абхазию. Переезд в одну сторону составляет 1,9 тыс. км и занимает примерно 33 часа в пути. Маршрут тура: город Сухум — село Коман — Новый Афон — Гагры — Пицунда — Лыхны — Адлер — Сочи. Вечером 25 сентября было запланировано отправление из Сочи, прибыть в Нижний Новгород паломники должны были вечером 27 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, ехавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в стоящий на трассе грузовик. Шестеро погибли. В больницах края находятся 18 человек. На месте работали 27 бригад скорой помощи, в том числе две из Адыгеи.

По предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем, из-за чего и произошло ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40.

Вернуться на ленту

Источник