НКМК: подтверждено мировое качество производства золота

Навои В 1994 году золоту горно-металлургического комплекса был присвоен статус «Оптимальная поставка» Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), которая занимается реализацией высококачественных драгоценных металлов по всему миру.

В 1994 году золоту Навоийского горно-металлургического комбината был присвоен статус «Оптимальная поставка» Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA), занимающейся реализацией высококачественных драгоценных металлов по всему миру.

По сообщению информационной службы АО “НКМК”, Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов недавно подтвердила статус НКМК в качестве “Оптимального поставщика” – надежного поставщика высококачественного золота.

Кроме того, сертификат международной компании «Deloitte & Touche», оказывающей услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов, по итогам 2022 года за качество финансовой и хозяйственной деятельности.

Необходимо каждые три года подтверждать статус «Оптимальный поставщик». В последний раз, в 2019 году, был получен сертификат полного соответствия продукции НКМК требованиям рынка.