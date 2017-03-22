НМТП обязали перечислить в бюджет РФ доход от монополистической деятельности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 22 марта обязала ПАО «Новороссийский морской торговый порт» перечислить в федеральный бюджет доход, который был получен от монополистической деятельности.

В ведомстве отмечают, что компания поддерживала монопольно высокие цены на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск.

Комиссия ФАС установила, что НМТП определял цены на оказываемые услуги в долларах США. Предприятие повысило стоимость услуг по погрузке и выгрузке грузов в экспортно-импортном сегменте с 1 января 2015 года.

Состав покупателей услуг по погрузке и выгрузке изменился незначительно. При этом прибыль, полученная НМТП в 2015 году, увеличилась в два раза по сравнению с предыдущим годом, рентабельность выросла с 56 до 300%.

В ФАС установили, что у предприятия, занимающего доминирующее положение, отсутствовали основания для роста ставок в 2015 году. Оно злоупотребило своим доминирующим положением, установив монопольно высокую цену. Специалисты ведомства отмечают, что нарушения можно было избежать, если бы НМТП не определял стоимость своих услуг в долларах.

Президиум антимонопольной службы выдал предприятию предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности, сообщает пресс-служба ФАС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАС 1 марта обязала Новороссийский порт установить цены на услуги в рублях.

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