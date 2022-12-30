ННЦК: 90% жидкостей для вейпов продаются незаконно

Наибольшее количество незаконных товаров в офлайн-сегменте выявлено в традиционной рознице, кальянных магазинах и лаунжах, табачных точках и вейп-шопах.

Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, учрежденный распоряжением правительства РФ, провел исследование российского рынка жидкостей для электронных сигарет при экспертной поддержке Ассоциации ПАУРРЭНС

Исследование ННЦК распространялось на торговые точки, которые реализуют одноразовые электронные системы доставки никотина (ЭСДН), многоразовые устройства открытого и закрытого типов, а также жидкости к ним. Совокупная доля предприятий офлайн-торговли, продающих такие товары с нарушением законодательства составила 79%. На полках магазинов жидкость для электронных сигарет на 93% нелегальная.

При этом наибольшее количество незаконных товаров в офлайн-сегменте выявлено в традиционной рознице, кальянных магазинах и лаунжах, табачных точках и вейп-шопах – по 93%. Меньше всего в федеральных супермаркетах и гипермаркетах – 1%. Всего было проверено 1600 точек продаж в 15 регионах.

В 91% проверенных точек продаж выявлены подозрительные бренды, которые, по экспертной оценке, имеют высокие риски отсутствия официального ввоза со стороны легальных импортеров. В 51% торговых точек цены на продукцию практически на треть ниже суммы акциза и НДС, в 65% магазинов на упаковках не указано содержание никотина или превышена максимальная допустимая концентрация никотина (в соответствии с законодательством запрещена розничная продажа продукции с концентрацией никотина выше 20мг/мл).

Также авторы исследования отмечают случаи, когда в реализации встречается продукция с признаками подделки, некорректными надписями, ошибками и неверным переводом, отсутствием информации о производителе и импортере.

Совокупная доля предприятий дистанционной торговли, замеченных в незаконном обороте ЭСДН, составила 85,4%. Дистанционная торговля никотинсодержащей продукции запрещена, однако в нарушение законодательства такая продукция реализуется на сайтах, в социальных сетях и Telegram-каналах. Всего в 15% случаев продавцы предлагали зарезервировать продукт на сайте, а затем выкупить его в магазине, в остальных случаях торговля велась незаконно.

Эти данные подтверждаются социологическим опросом курильщиков, проведенным ННЦК. 81% опрошенных сталкивались с нелегальной продукцией.

В настоящее время в России для борьбы с незаконным оборотом одноразовых электронных сигарет и жидкостей для многоразовых устройств вводится цифровая маркировка. С 15 декабря 2022 года стала обязательной регистрация участников оборота такой продукции в системе «Честный знак», а с 25 декабря этого года начнется непосредственно маркировка продукции при производстве и ввозе на территорию России.

Цифровой маркировке уже подлежат молочная продукция, вода, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок, антисептиков и медицинских изделий.