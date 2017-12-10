Нобелевскую премию мира за 2017 год вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия

Церемония состоялась 10 декабря в столице Норвегии Осло.

Нобелевскую премию мира за 2017 год вручили представителям Международной кампании по запрещению ядерного оружия — International сampaign to abolish nuclear weapons, ICAN. Почетную грамоту, нобелевскую медаль и денежный чек на 9 млн шведских крон (около 1,1 млн долларов) от лица кампании, объединяющей неправительственные организации из более чем ста стран, получили исполнительный директор ICAN гражданка Швеции Беатрис Фин, а также 85-летняя японка Сэцуко Тэрлоу, которая подростком пережила атомную бомбардировку Хиросимы и впоследствии много лет добивалась запрета ядерного оружия.

«Главный посыл ICAN заключается в том, что пока ядерное оружие существует, мир не будет в безопасности. Этот посыл вызывает отклик у миллионов людей, чувствующих, что угроза применения ядерного оружия сейчас как никогда велика, не в последнюю очередь из-за ситуации в КНДР», — отметила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Она также подчеркнула, что «усилия ICAN придали новый импульс борьбе против ядерного оружия», добавив, что ядерные державы сейчас не делают достаточно для выполнения своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия от 1970 года.

Как указала Райсс-Андерсен, Норвежский нобелевский комитет поддерживает стремление ICAN добиться международного запрета ядерного оружия, «который станет важным, возможно, решающим шагом на пути к миру, свободному от ядерного оружия», сообщает ТАСС.

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