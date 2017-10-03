Нобелевскую премию по физике вручат за изучение гравитационных волн

Премию присудили американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрришу.

Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что помогло экспериментально обнаружить гравитационные волны.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2017 год присудили профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых клеточных часов.

Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля, сообщает РИА «Новости».

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