«Ночь музеев — 2018» собрала на Кубани более 280 тыс. человек

В рамках международной культурной акции 60 музеев края 19 мая с 19:00 до полуночи открыли двери для бесплатного посещения.

По традиции акцию поддержали библиотечные, театральные, клубные, концертные организации края. Они подготовили программы с участием творческих коллективов и исполнителей. Мероприятия прошли в «Кубанькино», в домах культуры, на площадках под открытым небом, в скверах и пешеходных зонах городов и станиц Кубани.

Вечерним посетителям открыли доступ к экспозициям с привлечением новых, редко или ранее вовсе не выставлявшихся фондовых экспонатов. Кроме музейных выставок можно было посетить поэтические вечера и интерактивные площадки, посмотреть спектакли, концерты, показы моделей, фильмы и презентации. А также принять участие в мастер-классах, квестах, спортивных соревнованиях и танцевальных конкурсах.

Ежегодное культурное мероприятие проводилось в 12-й раз. В 2018 году «Ночь музеев» была посвящена теме «Шедевры из запасников». Также в рамках акции прошли мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба министерства культуры края.

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