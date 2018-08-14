Ночью 14 августа цены на международные авиарейсы поднимутся на 6–8%

Это произойдет не только у российских, но и у иностранных перевозчиков. Связано повышение цен с падением курса рубля относительно доллара и евро.

Стоимость билетов зависит от внутреннего курса Международной ассоциации воздушного транспорта в России, он изменяется каждую неделю в ночь со вторника на среду и привязан к официальным котировкам Центробанка. С их учетом в эту среду внутренний курс ассоциации для доллара составит 68 рублей и 5 копеек, а евро — 78 рублей. По сравнению с прошлой неделей, это на 5 рублей дороже.

Многие пассажиры просчитали ситуацию и приобрели билеты заранее. По данным ведущего авиаагентства, с 8 по 12 августа объем продаж пропусков на зарубежные рейсы вырос на 31%.

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