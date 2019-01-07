В Крымском районе прогнозируют сильные дожди, мокрый снег, порывы ветра до 25 м/с.

Возможен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Все спасательные службы мобилизованы.

Кроме того, в горных районах Сочи сохраняется угроза схода лавин на высоте от 1,5 тыс. м. Сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от походов. В случае происшествий спасатели просят звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

В целом по краю 8 января средняя температура воздуха будет держаться на отметке чуть выше нуля. Такая погода продержится на Кубани еще два дня, затем начнется потепление.

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